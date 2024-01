Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (16.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys könne an die Vortagesgewinne anknüpfen. Mit einem Plus von rund zehn Prozent setze sich das Papier erneut an die Spitze des SDAX. Von Unternehmens- respektive Analystenseite gebe es keine neuen Impulse, die die Aufwärtsbewegung begründen würden. Vielmehr könnte es sich um Shorteindeckungen handeln.Denn der Biotech-Wert sei unter Leerverkäufern weiter beliebt. Laut dem Bundesanzeiger bestünden derzeit sechs offene Positionen mit einem Anteil, der jeweils größer als 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien sei. Vor gut einem Monat seien indes Netto-Leerverkaufspositionen von neun verschiedenen Inhabern berichtet worden. Ergo: Einige Shortseller hätten in den vergangenen Wochen bereits den Rückzug angetreten.Allerdings hätten sich nicht alle Leerverkäufer zurückgezogen, denen die hohe Relative Stärke der MorphoSys-Aktie aktuell nicht gefallen dürfte. Per 11. Januar habe beispielsweise Marshall Wace immer noch etwa 1,37 Prozent aller MorphoSys-Anteile leerverkauft. Zum 12. Januar, also ebenfalls vor wenigen Tagen, sei bekannt geworden, dass Qube Research mit 0,64 Prozent und Capital Fund Management mit 0,50 Prozent auf der Shortseite bei MorphoSys aktiv seien.Unabhängig von den Shortseller-Aktivitäten würden beim Unternehmen die weiteren Entwicklungen rund um Pelabresib entscheidend für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Aktie bleiben. MorphoSys wolle den BET-Inhibitor zur Behandlung von Myelofibrose, einer bösartigen Knochenmarkserkrankung, zur Zulassungsreife führen.Es bleibe dabei: MorphoSys sei bei Shortsellern beliebt. Die Leerverkäufer hätten allerdings keinen Einfluss auf den bevorstehenden Zulassungsprozess von Pelabresib gehabt. Das Zünglein an der Waage würden hierbei die jeweiligen Zulassungsbehörden sein, wie beispielsweise der amerikanischen FDA.Anleger sollten sich weiter auf eine hohe Volatilität einstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link