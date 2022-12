Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Lizenzvergabe für potenzielle Krebsmedikamente spüle dem unter hohen Kosten ächzenden Biotechnologieunternehmen MorphoSys eine Millionensumme in die Kasse. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis erhalte weltweite Exklusivrechte für präklinische Inhibitoren eines neuen Krebs-Zielmoleküls gegen eine Vorauszahlung von 23 Millionen US-Dollar.Dies habe das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Hinzu kommen könnten Meilensteinzahlungen sowie Tantiemen im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz.Das nun an Novartis lizenzierte Programm sei den Angaben zufolge mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals in das Forschungsportfolio von MorphoSys aufgenommen worden.MorphoSys könne das Geld aus der Vereinbarung mit Novartis gut gebrauchen. Aktuell würden die Deutschen zwar Geld aus einem Schuppenflechtemittel vom US-Konzern Johnson & Johnson einnehmen; müssten es aber komplett an das US-Unternehmen Royalty Pharma weiterleiten, das den Bayern im vergangenen Jahr die teure Übernahme von Constellation Pharma finanziert habe.Hoffnungen auf weitere Tantiemen seien zudem zuletzt mehrfach geplatzt, etwa beim Rheumamedikament Otilimab von GSK, da die Briten nach durchwachsenen Forschungsergebnissen keinen Zulassungsantrag planen würden. Zudem seien Studien zum Alzheimer-Mittel Gantenerumab des Schweizer Lizenzpartners Roche gefloppt.Die Aktie von MorphoSys reagiere am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 16,21 Euro. Auch wenn der Deal endlich einmal wieder positive Nachrichten seien, der große Befreiungsschlag sei es nicht. Hier müssten weitere positives News folgen. Allerdings sei das Papier von MorphoSys mittlerweile enorm günstig bewertet. Dies könnte Übernahme-Interessenten wieder verstärkt aufmerksam machen. Für Risikobereite mit Geduld, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2022)MIt Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von MorphoSys befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.