Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,50 EUR +3,36% (18.01.2024, 09:47)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,53 EUR +1,37% (18.01.2024, 09:33)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (18.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Biotech-Gesellschaft MorphoSys sei am Mittwoch auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Erneut habe es keine Neuigkeiten von Unternehmensseite gegeben, die die dynamische Aufwärtsbewegung in der laufenden Handelswoche rechtfertigen würden. Viel mehr scheinen die Marktteilnehmer auf einen positiven Newsflow rund um den großen Hoffnungsträger Pelabresib zu spekulieren - und bringen damit die Leerverkäufer immer mehr in die Bredouille, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Laut dem Bundesanzeiger habe der Shortseller Citadel Advisors zuletzt seine Wette auf fallende Kurse erhöht. Vom 05. Januar bis 16. Januar habe der Leerverkäufer seine Short-Position von 0,57 Prozent auf nun 1,17 Prozent ausgebaut.Und auch Marshall Wace bleibe am Ball: Der Marktteilnehmer habe seine Nettoleerverkaufsposition von 1,37 Prozent (Meldedatum 11. Januar) auf 2,00 Prozent aller ausstehenden MorphoSys-Aktien per 16. Januar ausgebaut.Den Leerverkäufern dürfte die zuletzt starke Performance der MorphoSys-Aktie gar nicht schmecken. Denn mit immer weiter steigenden Kursen wachse der Druck auf die Shortseller, ihre Positionen unter Umständen glattstellen zu müssen.Bei der derzeitigen hohen Relativen Stärke des SDAX-Werts gleiche der Ausbau der Shortpositionen schon fast einem Spiel mit dem Feuer. Mittlerweile würden bei der Aktie schon wieder Kurse von über 40 Euro gestellt. Klar sei: Bei MorphoSys stehe und falle die weitere Kursentwicklung mit Neuigkeiten rund um Pelabresib. Anleger sollten sich auf eine unverändert hohe Volatilität einstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link