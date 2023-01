Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

13,075 EUR -3,58% (03.01.2023, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

13,045 EUR -3,55% (03.01.2023, 13:03)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Gerade erst habe sich die MorphoSys-Aktie etwas erholen können, müsse sie am heutigen Dienstag erneut einen Rücksetzer hinnehmen. Der Titel sei mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 13,21 Euro erneut der schwächste Wert im MDAX. Grund für den erneuten Druck sei eine Abstufung durch die US-Bank JPMorgan.JPMorgan habe MorphoSys in einem Ausblick auf 2023 von "Neutral" auf "Underweight" heruntergestuft und das Kursziel von 18 auf 11 Euro gekappt. Analyst Richard Vosser empfehle in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche Qualitätsaktien. Seine Schätzungen für die Branche habe er für 2023 nur geringfügig reduziert, da diese ihre hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sehe zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betreffe, sowie auch längerfristig bis 2030. Bei MorphoSys habe Vosser auf beträchtliche Prognosekürzungen für das Medikament Monjuvi sowie auf die fehlende Pipeline für 2023 verwiesen.Auch im Dezember hätten negative Analystenkommentare bereits für Druck gesorgt. Analyst Rajan Sharma von der US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für MorphoSys auf zwölf Euro halbiert und bewerte die Aktie mit "Sell". Er habe sein negatives Urteil mit den wirtschaftlichen Herausforderungen für MorphoSys und fehlenden Kurstreibern begründet.Auch wenn die MorphoSys-Aktie am heutigen Dienstag erneut unter Druck stehe. Die negativen Analysteneinschätzungen scheinen aber eingepreist zu sein, so Marion Schlegel. Ohnehin sei mittlerweile viel Negatives im Kurs drin. Die Aktie notiere sogar inzwischen unter Cash. Dies könnte den ein oder anderen Interessenten auf den Plan rufen. Hoffnungsträger sei nun Pelabresib. Hier dürfte es allerdings noch einige Monate dauern, bis es neue Daten gebe. Zudem hoffe MorphoSys auf neuen Schub, indem er Monjuvi in fortgeschrittenen Studien auch für weitere Anwendungsbereiche teste.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: