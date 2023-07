Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

26,99 EUR -5,96% (27.07.2023, 16:23)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

26,79 EUR -6,91% (27.07.2023, 16:08)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (27.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Im Tagesverlauf habe sich die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen in einer stabilen Verfassung präsentiert. Am Nachmittag knicke der SDAX-Wert dann zwischenzeitlich um über 8% ein. Neuigkeiten von Unternehmensseite seien indes nicht zu verzeichnen, die den Kursrutsch begründen könnten.Auffällig sei, dass der Abverkauf bei der MorphoSys-Aktie um 15:30 Uhr begonnen habe. Es handele sich hierbei um den Zeitpunkt, an dem die US-Börsen eröffnen würden. Auch von Analystenseite gebe es keine neuen kritischen Stimmen, die der Grund für die Abwärtsdynamik seien. Charttechnisch habe der Wert jedoch den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Hinzu komme, dass MorphoSys auch im Visier von Leerverkäufern stehe, die zeitweise für eine erhöhte Volatilität sorgen könnten.Anleger sollten sich von dem dynamischen Abverkauf am Nachmittag zunächst nicht beunruhigen lassen. Mutige Anleger könnten nach einer Kursstabilisierung das vergünstigte Kursniveau zum Einstieg nutzen. Ein Stopp bei 18,90 Euro sichere vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link