Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (23.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe in den vergangenen Monaten stark unter Druck gestanden. Auch einige Leerverkäufer seien bei dem Wert am Werk. Doch zuletzt hätten drei der vier größten Shortseller ihre Positionen zurückgefahren - zuletzt Systemica Investments. Derzeit seien aber noch immer 7,5 Prozent der ausstehenden Aktien von MorphoSys netto leerverkauft.Systemica Investments, der viertgrößte Leerverkäufer bei MorphoSys, habe seine Netto-Leerverkaufsposition bei MorphoSys zuletzt um mehr als neun Prozent zurückgefahren auf 338.896 Aktien oder 0,99 Prozent des ausstehenden Kapitals.In den Tagen zuvor hätten dies mit Qube Research & Technologies und Marshall Wace auch zwei weitere der größten MorphoSys-Shortseller getan. Anfang Januar habe Qube Research & Technologies zeitweise 2,48 Prozent der ausstehenden Aktien von MorphoSys netto leerverkauft. Nun seien es nur noch 1,28 Prozent. Noch etwas mehr habe Marshall Wace seine Positionen zurückgefahren: Von 2,57 Prozent Mitte Januar auf zuletzt 1,19 Prozent.MorphoSys müsse nun in den kommenden Monaten in jedem Fall auf der Produktseite liefern und zeigen, dass die Fokussierung auf die wichtigsten Projekte von Erfolg gekrönt sei. Für Anleger heiße das, es sei auch weiterhin Geduld gefragt.Investierte Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link