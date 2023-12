Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (11.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MorphoSys habe am Wochenende auf der Jahrestagung der US-Hämatologen (ASH) detaillierte Daten zur Phase-3-Studie zum Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose veröffentlicht. Die Probleme beim Sekundärziel in der Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten hätten zwar nicht ausgeräumt werden können, die weiteren Daten kämen aber am Markt gut an. Die Hoffnung auf eine Zulassung steige.Auf der Handelsplattform Tradegate lege das Papier im frühen Handel gut fünf Prozent zu.Myelofibrose sei durch vier Krankheitsmerkmale gekennzeichnet: eine vergrößerte Milz, Anämie, Knochenmarkfibrose und krankheitsbedingte Symptome. In der MANIFEST-2 Studie habe sich bei der Kombination von Pelabresib und Ruxolitinib bei allen Krankheitsmerkmalen eine Verbesserung gezeigt, im Gegensatz zu Placebo und Ruxolitinib, der aktuellen Standardbehandlung bei Myelofibrose. Diese habe MorphoSys auf der ASH-Jahrestagung mitgeteilt. Die Dosierung von Ruxolitinib sei in beiden Studienarmen ähnlich gewesen und sei auf Grundlage der zugelassenen Myelofibrose-Indikation festgelegt worden.Am heutigen Nachmittag werde um 16 Uhr ein Investorentreffen stattfinden, auf dem MorphoSys die detaillierten Ergebnisse besprechen wolle. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Aktie zuletzt wieder deutlich nach oben arbeiten können. Mittlerweile notiere das Papier wieder 85 Prozent unter dem Korrekturtief nach Veröffentlichung der Studiendaten. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link