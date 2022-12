Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

12,54 EUR -0,40% (22.12.2022, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

12,565 EUR +0,48% (22.12.2022, 14:13)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.12.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach wie vor zu kaufen.Es werde ein neuer CFO gesucht, denn Sung Lee werde im März 2023 nach Kalifornien zurückkehren, er sei wesentlich an der Umgestaltung bei MOR beteiligt gewesen, fassen die Researcher von EQUITS GmbH die jüngsten Nachrichten aus Planegg bei München zusammen. Seither befinde sich das Pharma-Unternehmen - samt Geschäftsmodell, Equitystory und Kursentwicklung - in einer Transformation. Sichere Tantiemen seien in Chancen und Risiken der (zugekauften) Entwicklungen eingetauscht worden.Inzwischen sei die Neubewertungsphase im Wesentlichen abgeschlossen. Es gelte das Investorenvertrauen zurückzugewinnen, so die Analysten.Klarer Fokus läge auf den fortgeschrittenen Krebswirkstoffen Tafasitamab (Monjuvi®) - wo der Wettbewerb mit Zweitlinien-Anwendungen zunehme - und dem zugekauften Kandidaten Pelabresib.Jüngst habe der positive Newsflow beim Kurs leicht positive Wirkung gezeigt. Positive Daten aus der offenen Phase 2 MANIFEST-Studie (Pelabresib bei Myelofibrose) seien auf der ASH-Konferenz präsentiert worden. Eine abschließende Analyse der Phase 1b-Studie firstMIND sei positiv gewesen und habe keine neuen Sicherheitssignale gezeigt und habe zusätzliche Informationen zum progressionsfreien Überleben nach 24 Monaten geliefert.9M/22-KPI's: Umsatz von EUR 126,7 Mio. auf EUR 196,7Mio. (Monjuvi® 9M/22-Rev: EUR 60,2 Mio.; 9M/21: EUR 46,4 Mio.). Das 9M/22-EBIT habe sich auf EUR -152 Mio. (9M/21: EUR -183 Mio.) geweitet, weil der F&E-Aufwand auf EUR 204 Mio. um 48% gestiegen sei. 9M/22-EPS: EUR -14,07; 9M/22-Cash: sei auf EUR 1.083 Mio. gestiegen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, passen das Bewertungsmodell und den Zielkurs an und sehen unverändert eine günstige Einstiegsgelegenheit und raten zum Kauf der MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: