Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

28,01 EUR +3,40% (07.07.2023, 15:00)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,95 EUR +4,92% (07.07.2023, 14:45)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (07.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Morphosys-Aktie habe am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt und kenne nur eine Richtung: gen Norden. Anleger könnten sich dadurch über eine fast ungebremste zweimonatige Rally freuen. Im vergangenen Monat sei der Biotech-Titel jedoch an der 30-Euro-Marke abgeprallt. Diese Hürde solle nun geknackt werden.Bereits zwei Stunden nach Xetra-Handelsstart habe das Papier mit vier Prozent im Plus über 28 Euro notiert. Diese Performance reiche am Freitag für die TecDAX-Spitze und reihe sich in die bisherige Jahresleistung ein. Seit Jahresauftakt habe sich die MorphoSys-Aktie im Börsenwert mehr als verdoppelt und sich damit für das Jahr 2023 sowohl an die TecDAX- als auch die SDAX-Spitze katapultiert.Die Rally dürfte weitergehen. Studien zum Hoffnungsträger Pelabresib seien in vollen Gange und viele namenhafte Analysehäuser hätten sich zuletzt bullish geäußert. 30 Euro seien zum Greifen nahe. Nach aktuellen Kursen würden nur noch sieben Prozent fehlen.DER AKTIONÄR habe die Aktie Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen und halte an seiner Meinung fest: Wenn die Studiendaten zu Pelabresib zum Jahresende wirklich überzeugen würden, dürfte sich die MorphoSys-Aktie weiter verteuern. Im Erfolgsfall habe das Medikament Blockbuster-Potenzial. Diese Aussichten dürften den Titel in den nächsten Wochen weiter antreiben - inklusive aller gesunden Rücksetzer. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 30-Euro-Marke würde das passende technische Kaufsignal generiert. AKTIONÄR-Kursziel: 45 Euro. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link