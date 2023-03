Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,13 EUR -3,48% (17.03.2023, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,20 EUR -3,57% (17.03.2023, 14:59)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe am Freitag seinen hohen Kursgewinn vom Vortag nicht halten können. MorphoSys verliere bis zum Mittag 2,8 Prozent auf 14,23 Euro und sei damit hinter Grand City Properties die zweitschwächste Aktie des Tages im SDAX. Tags zuvor habe MorphoSys noch im Zuge der Jahresbilanz um mehr als sieben Prozent zugelegt.Die Zahlen seien nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, jedoch hätten einige Experten auch Kritik geübt. MorphoSys kämpfe mit schwachen Absatzzahlen für seine wichtigste Arznei Monjuvi. Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan etwa habe in einer am Freitag vorliegenden Studie nach MorphoSys' Ergebnissen für 2022 seine Prognosen für das Blutkrebsmittel weiter gesenkt. Zum wichtigen Krebsmedikamenten-Kandidaten Pelabresib seien zudem bis Anfang 2024 keine wegweisenden Neuigkeiten zu erwarten, habe er ergänzt. MorphoSys setze große Hoffnungen auf das Medikament, das die Firma zusammen mit Monjuvi in einigen Jahren zurück in die Gewinnzone führen solle. Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für MorphoSys auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen."Im Jahr 2023 werden wir die Phase-3-Studie für Pelabresib bei Myelofibrose weiter priorisieren, um Anfang 2024 Topline-Ergebnisse veröffentlichen zu können und den möglichen Einsatz von Pelabresib bei anderen myeloischen Erkrankungen zu untersuchen. Wir halten an unserem Engagement fest, neuartige Therapien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die für Krebspatienten sicherer und wirksamer sein sollen, und wir freuen uns auf die Zukunft", so Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys im Rahmen der Zahlenvorlage.Die Berg- und Talfahrt der letzten Tage gehe weiter, das Chartbild bei MorphoSys sei weiter angeschlagen. MorphoSys müsse in den nächsten Monaten zeigen, dass die Fokussierung auf die wichtigsten Projekte von Erfolg gekrönt sei. Für Anleger heiße das, es sei weiter Geduld gefragt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: