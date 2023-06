Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der monatelange Aufwärtstrend gerate bei dem Biotech-Unternehmen aus Planegg ins Stocken. Somit sei die Dynamik erst einmal verpufft, nachdem sich der Kurs seit März mehr als verdoppelt habe. Zu allem Überdruss drücke auch noch eine bearishe Studie von der US-Investmentbank Goldman Sachs auf die Stimmung.Die Investorenveranstaltung habe das Profil von Pelabresib noch einmal geschärft, habe Analyst Rajan Sharma geschrieben. Das Mittel biete die Chance, das Fortschreiten der Knochenmark- und Bluterkrankung Myelofibrose zu verzögern. Für die US-Bank würden diese positiven Erkenntnisse trotzdem nichts an ihrem "sell"-Rating ändern. Das Kursziel belasse sie bei 12,50 Euro. Bereits seit Dezember 2022 sei Goldman aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen seitens MorphoSys bearish.Charttechnisch versuche sich MorphoSys bisher vergebens an der Horizontalen bei 27,97 Euro und habe dabei ein Doppel-Top ausgebildet. Zuvor sei die Aktie seit Ende März um ganze 123 Prozent nach oben geschossen."Der Aktionär" teile die kritische Sicht von Goldman Sachs nicht und sehe langfristig weiterhin Aufwärtspotenzial. Charttechnisch müssen sich Anleger jedoch kurzfristig auf Korrekturen einstellen, so David Schenk von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link