Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys stehe weiterhin ganz klar im Zeichen der Übernahme durch Novartis. 68 Euro habe der Basler Pharmakonzern geboten. Derzeit notiere die Aktie gut drei Euro unter der Offerte. Derweil sehe es danach aus, als könnte MorphoSys vor dem Abschluss der möglichen Übernahme sogar noch in den MDAX aufsteigen. Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel erwarte, dass zur Index-Überprüfung im März MorphoSys und Vitesco ihre Plätze im MDAX und SDAX tauschen würden.Am Dienstag, dem 5. März, werde die Deutsche Börse AG die Indices der DAX-Familie regulär überprüfen. Etwaige Änderungen würden am Abend nach dem US-Börsenschluss mitgeteilt und am Montag, 18. März, in Kraft treten.MorphoSys stehte wie seit dem 5. Februar bekannt, vor der Übernahme durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis. Der sei v.a. an MorphoSys-Krebsmittel Pelabresib interessiert, dem Blockbuster-Potenzial beigemessen werde. Zulassungsanträge sollten Mitte des Jahres eingereicht werden. MorphoSys selbst rechne damit, dass die Übernahme im ersten Halbjahr abgeschlossen werden könnte. Sollte dies der Fall sein, würde MorphSoys aber den MDAX wieder direkt verlassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link