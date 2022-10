XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

19,725 EUR -8,38% (24.10.2022, 10:23)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (24.10.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Ein stärkerer Wettbewerb durch andere Behandlungsmöglichkeiten habe MorphoSys schon am Freitag für sein wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA noch vorsichtiger werden lassen. Einmal mehr habe das Biotech-Unternehmen zum dritten Quartal Negatives zu berichten gehabt, kommentiere Deutsche-Bank-Analyst Emmanuel Papadakis die Nachrichten. Im Grunde habe das Unternehmen die Prognosen für das Krebsmedikament Monjuvi nur leicht gesenkt und die Probleme des Unternehmens würden von den Investoren gut verstanden, allerdings gebe es aktuell keinen Grund vor den 2024 erwarteten Daten zur MANIFEST-Studie zum Wirkstoff Pelabresib gegen Myelofibrose in die Aktien involviert zu sein, so Papadakis. Der Analyst habe die MorphoSys-Aktie daher von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 30 auf 18 Euro gesenkt.Die MorphoSys-Aktie gehe zum Wochenstart zwar belastet von der pessimistischen Analysteneinschätzung auf Talfahrt. Am Ende sollte das schlechtere Abschneiden des Krebsmedikaments Monjuvi aber in weiten Teilen eingepreist sein."Der Aktionär" bleibe langfristig für MorphoSys optimistisch gestimmt. Anleger mit Weitblick sollten sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten. Alle Augen würden sich derzeit auf den Alzheimer-Hoffnungsträger Gantenerumab richten. Hier seien in den kommenden Wochen richtungsweisende Daten vom Partner Roche zu erwarten. Die MorphoSys-Aktie eigne sich aber weiterhin nur für risikobewusste Anleger, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:19,535 EUR -11,37% (24.10.2022, 10:38)