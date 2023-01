ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (09.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie könne sich auch in der neuen Woche weiter stabilisieren und notiere nur noch knapp unter der ersten wichtigen Hürde die 38-Tage-Linie. Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, werde am Mittwoch, den 11. Januar 2023 auf der 41. J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco weitere Neuigkeiten zu Pelabresib und der Onkologie-Pipeline des Biotech-Unternehmens vorstellen.Die MorphoSys-Aktie sei nach der jüngsten Kurserholung an die 38-Tage-Linie herangelaufen. Ein Sprung darüber wäre ein erstes positives Signal für das Papier. Klarer Hoffnungsträger sei Pelabresib. Hier dürfe man gespannt sein, was Kress am Mittwoch zu sagen habe. Zudem hoffe MorphoSys auf auf neuen Schub, indem er Monjuvi - das derzeit einzige zugelassene Präparat - in fortgeschrittenen Studien auch für weitere Anwendungsbereiche teste. Investierte Anleger könnten dabeibleiben, sollten sich jedoch mit einem Stopp bei 11,50 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:14,035 EUR +0,47% (09.01.2023, 11:48)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:14,11 EUR +0,97% (09.01.2023, 11:55)