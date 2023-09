Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (05.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys schicke sich einmal mehr an, den Widerstandsbereich bei 30,00 Euro und das 52-Wochen-Hoch bei 31,34 Euro anzugreifen. Frischen Rückenwind verleihe ein positiver Analystenkommentar von Bryan Garnier. Die Investmentbank sehe klares Upside-Potenzial für den im SDAX gelisteten Biotech-Titel.Analyst Alex Cogut stufe den Wert unverändert mit "buy" ein, das Kursziel werde aber nur noch auf 40 Euro beziffert. Davor habe der Zielkurs sogar noch 65 Euro gelautet. Cogut gehe in seiner aktuellen Studie auf den großen Hoffnungsträger Pelabresib ein.Daten aus einer Phase-2-Studie, die ein ähnliches Design wie die Phase-3-Studie aufweise, würden laut Cogut darauf hindeuten, dass die Kombination im Vergleich zu historischen Daten für die Ruxolitinib-Monotherapie Vorteile bei zwei wichtigen Endpunkten, SVR35 und TSS50, mit sich bringe, heiße es. Bei "SVR35" handle es sich um einen primären Endpunkt, der die Verkleinerung des Milzvolumens um mindestens 35 Prozent gegenüber dem Ausgangswert nach 24 Wochen messe.Bei "TSS50" handle es sich um einen wichtigen sekundären Endpunkt der Pelabresib-Studie, die Cogut thematisiere. Dieser messe den Anteil der Patienten, die in Woche 24 eine Verbesserung des Gesamtsymptom-Werts um 50 Prozent oder mehr erreicht hätten.MorphoSys setze mit Pelabresib viel auf eine Karte. Entsprechend werde auch bei der Bekanntgabe der Ergebnisse die Kursreaktion ausfallen.Spekulativ ausgerichtete Anleger setzen darauf, dass MorphoSys die Substanz Pelabresib in der Indikation Myelofibrose über die Ziellinie führen kann, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 18,90 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link