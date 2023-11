Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.11.2023/ac/a/t)



Die veröffentlichten Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib seien nicht ganz so gut ausgefallen wie es bisher der bayerische Antikörper-Spezialist versprochen habe. An der Börse sei das natürlich sehr schlecht angekommen, der Kurs der MorphoSys-Aktie sei heftig eingebrochen. Das Papier habe innerhalb weniger Tage rund die Hälfte an Wert verloren. Die weitere Entwicklung bei MorphoSys sei ungewiss, die Aktie als ein Langfrist-Investment ungeeignet, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.11.2023)