Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

29,58 EUR +1,54% (18.07.2023, 13:06)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

29,67 EUR +3,34% (18.07.2023, 12:51)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (18.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die mehr als fünf Prozent Kursplus am Montag scheinen nicht genug gewesen zu sein. Zum dritten Handelstag in Folge schieße die MorphoSys-Aktie mit dunkelgrünen Vorzeichen nach oben und beglücke die Anleger. Nächster Halt: 30 Euro, was einem neuen 18-Monats-Hoch entsprechen würde. Und schon wieder einem starken Kaufsignal.Die Aktie von MorphoSys sei mal wieder nicht zu bremsen. Mit einer Performance von über drei Prozent Plus katapultiere sich der deutsche Biotech-Titel mal wieder an die TecDAX-Spitze. Am 7. Juni sei das Papier jedoch bei exakt 30,00 Euro abgeprallt. Einem nachhaltigem Überwinden dieser wichtigen psychologischen Marke stehe aktuell nichts mehr im Weg.Am Chart habe sich am 22. Mai ein Golden Cross - das ultimative Kaufsignal - ausgebildet. Seitdem habe sich die Aktie des Antikörperspezialisten mit vereinzelten gesunden Rücksetzern um über 32 Prozent nach oben bewegt. Gelinge nun das Überwinden der 30-Euro-Marke, würde das nächste Kaufsignal generiert.Mit dem heutigen Kursanstieg nähere sich das Papier wieder dem Junihoch bei 30,00 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie von MorphoSys bedeuten. "Der Aktionär" habe das Papier Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen, was ein Kursplus von 95 Prozent bedeute. Auch der im Mai empfohlene Turbo-Call auf Morphosys (WKN HG3DFK) liege mittlerweile schon kräftig in Front. Seit der Empfehlung des "Aktionär" notiere der Call nun 63 Prozent im Plus.Sowohl für die Aktie als auch für den Call gilt: Gewinne laufen lassen, so Lukas Meyer. Das Kursziel für die Aktie laute 45,00 Euro. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link