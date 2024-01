Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

39,73 EUR -0,20% (30.01.2024, 09:40)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

39,67 EUR +1,12% (30.01.2024, 09:25)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (30.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Übernahmespekulationen hätten die Aktie von MorphoSys in der vergangenen Woche kräftig steigen lassen. Zeitweise habe die Aktie sogar über der 40-Euro-Marke notiert. Zuletzt sei das Papier wieder etwas zurückgekommen. Am heutigen Dienstag habe das Papier nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 zunächst etwas unter Druck gestanden. Zuletzt habe die Aktie aber wieder ins Plus drehen können. Derzeit notiere MorphoSys auf Tradegate 0,3 Prozent höher bei 39,92 Euro.Der vorläufige Netto-Produktumsatz von Monjuvi in den USA belaufe sich auf 24,1 Millionen Dollar für das vierte Quartal und auf 92,0 Millionen Dollar für das Gesamtjahr 2023. Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 würden am 13. März 2024 veröffentlicht, so MorphoSys. Für das Gesamtjahr 2024 erwarte MorphoSys für Monjuvi in den USA weiterhin einen Netto-Produktumsatz in der Größenordnung von 80 bis 95 Millionen Dollar. Anleger hätten sich hier etwas mehr erhofft.Weitere Wachstumschancen für Monjuvi sehe MorphoSys in neuen Indikationen. Diese würden derzeit in zwei Phase 3-Studien untersucht, inMIND (rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom und Marginalzonen-Lymphom) und frontMIND (Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms).Die Aktie von MorphoSys habe sich in den vergangenen Wochen deutlich nach oben bewegen können. Vom Korrekturtief im November bei 14,62 Euro habe sich die Aktie zuletzt zeitweise fast verdreifachen können. Übernahmespekulationen und die Hoffnung auf eine Zulassung von Pelabresib, dem Blockbuster-Potenzial zugeschrieben werde, seien die Kurstreiber gewesen.Die Aktie bleibt derweil hochspekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu MorphoSys in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link