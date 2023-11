Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

17,36 EUR +3,00% (27.11.2023, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

17,525 EUR +3,67% (27.11.2023, 14:16)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (27.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach dem Ausverkauf bei der MorphoSys-Aktie in den vergangenen Wochen habe sich das Papier nun stabsilieren können. Auch eine weitere deutliche Kurszielsenkung durch die Analysten der Citigroup könne den TecDAX-Titel nicht weiter belasten. Gegen Mittag notiere die MorphoSys-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate knapp ein Prozent im Plus bei 17,06 Euro.Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für MorphoSys von 26 auf 15 Euro reduziert und das Rating auf "Sell" belassen. Der Zulassungsweg für das Krebsmittel Pelabresib bleibe unklar, habe Analyst Vineet Agrawal in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der jüngsten, durchwachsenen Daten aus der Myelofibriose-Studie geschrieben. Er messe dem Medikament nun nur noch eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent (bisher 80) zu. 14 Euro seines Kursziels würden aber weiter auf Pelabresib beruhen. Alle Augen seien auf den Kongress der US-Hämatologen (ASH) Mitte Dezember gerichtet, wo Studiendetails erwartet würden. Agrawal gehe allerdings nicht davon aus, dass sich die Einschätzungen am Markt durch das Event merklich ändern würden.Ganz klar optimistisch bleibe dagegen die Schweizer Großbank UBS. Die UBS habe das Votum für MorphoSys nach einer Telefonkonferenz mit Fachärzten zu Pelabresib mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Myelofibrose-Spezialisten hätten die Daten des Blutkrebsmittels insgesamt für sehr beeindruckend gehalten, habe Analystin Xian Deng in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die verfehlten Sekundärziele seien weitaus weniger wichtig als das überzeugend erreichte Primärziel der Studie. Es sei "kaum vorstellbar", dass das Mittel unter diesen Voraussetzungen von der US-Bebörde FDA nicht zugelassen werden könnte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link