Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

39,69 EUR +9,79% (26.01.2024, 19:32)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

40,87 EUR +13,75% (26.01.2024, 17:42)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (26.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie des Biotechnologieunternehmens MorphoSys springe am Freitag am späten Nachmittag plötzlich in die Höhe, notiere 13 Prozent im Plus und überwinde damit wieder die Schwelle von 40 Euro. Händler würden dahinter Spekulationen um eine mögliche Übernahme vermuten. Offiziell bestätigt sei indes nichts.MorphoSys-Papier würden bereits seit Monaten durch eine hohe Volatilität beeindrucken. Nachdem das Papier seit seinem Korrekturtief im November 2023 bei 14,52 Euro zuletzt mehr als 190 Prozent habe zulegen können bis auf 42,21 Euro, seien zuletzt wieder Verluste gefolgt. Etwa um 15 Prozent. Ebenfalls an einem Freitag. Und zwar vor exakt einer Woche. Heute also nun wieder die gegenläufige Bewegung.Mitte November habe MorphoSys Daten aus der Phase 3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose bekannt gegeben. Am Markt habe das für lange Gesichter gesorgt. Die Aktie habe heftige Verluste verzeichnet. "Der Aktionär" habe daraufhin seine Einschätzung ausgesetzt. Zu unberechenbar der Kurs, zu unzuverlässig das Unternehmen.Händler hätten auf mögliche Übernahmeaktivitäten im Biopharma-Sektor verwiesen. Die Spekulationen würden den Kurs treiben. Nur kurze Zeit später allerdings habe die MorphoSys-Aktie einen Teil der Gewinne wieder abgebeben. Eine öffentliches Angebot sei noch nicht bekannt. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link