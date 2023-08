Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie präsentiere sich trotz des angespannten Marktumfelds in einer robusten Verfassung. Am Freitag verbuche der SDAX-Titel erneut Zugewinne und schicke sich wieder an, die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro endlich hinter sich zu lassen. Die Chancen auf weitere Kursgewinne stünden in den nächsten Wochen nach Ansicht des AKTIONÄR gut.Denn mit jeder Handelswoche nähere sich der Markt dem Event des Jahres bei MorphoSys: Den Phase-3-Daten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib in der Indikation Myelofibrose, die gegen Ende des Jahres vorliegen sollten. Das Marktvolumen für die bösartige Knochenmarkserkrankung beziffere Analyst Emmanuel Papadakis von Deutsche Bank Research auf über 2,5 Mrd. Dollar. Gut möglich, dass sich vor der finalen Datenvorlage noch einige Marktteilnehmer positionieren würden.Wie wichtig für MorphoSys ein positiver Ausgang der zulassungsrelevanten MANIFEST-2-Studie sei, zeige ein Blick auf die weitere Pipeline des deutschen Biotech-Unternehmens. Hinter der Substanz Tafasitamab (besser bekannt als Monjuvi), die bei weitem die bisherigen Markterwartungen verfehlt habe, habe MorphoSys neben Pelabresib nur noch den Wirkstoff Tulmimetostat in der klinischen Entwicklungspipeline.Alle weiteren klinischen Programme seien entsprechend verpartnert, darunter auch der Antikörper Setrusumab, der derzeit in einer Phase-3-Studie von Ultragenyx sowie dem AKTIONÄR-Hot-Stock Mereo Biopharma in der Indikation Osteogenesis imperfecta untersucht werde. Spannend hier: Das spekulative Papier habe in dieser Handelswoche von vielversprechenden TIGIT-Daten aus dem Hause Roche profitiert und habe sogar ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht.Die Daten zu Pelabresib würden mit Spannung erwartet. Schließlich habe sich MorphoSys per komplexem Deal samt milliardenschwerer Übernahme von Constellation Pharmaceuticals überhaupt erst den Zugriff auf die Substanz gesichert. Die Ergebnisse würden auch richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung der MorphoSys-Aktie sein.DER AKTIONÄR setze auf einen positiven Outcome und weiter steigende Kursen in die Datenvorlage hinein. (Analyse vom 25.08.2023)