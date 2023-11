Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (03.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys präsentiere sich derzeit weiterhin stark. Bis zum Mittag gewinne das Papier im Xetra-Handel 2,3 Prozent auf 30,63 Euro. Damit gehöre MorphoSys zu den stärksten Werten im SDAX. Beflügelt werde die Aktie von der Hoffnung auf gute Daten zu Pelabresib. Diese sollten spätestens Anfang Dezember präsentiert werden.MorphoSys habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass Daten aus der Phase-3-Studie MANIFEST-2 mit Pelabresib in Kombination mit dem JAK-Inhibitor Ruxolitinib bei Patienten mit Myelofibrose, die zuvor nicht mit einem JAK-Inhibitor behandelt worden seien, im Rahmen eines mündlichen Vortrags am Sonntag, den 10. Dezember, auf der 65th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition vorgestellt würden. Die Konferenz finde vom 9. bis 12. Dezember 2023 in San Diego, Kalifornien, statt." Pelabresib bietet die Möglichkeit, den Behandlungsstandard für Patienten mit Myelofibrose zu verbessern, denn sie benötigen dringend wirksamere und besser verträgliche Behandlungsmöglichkeiten", so Dr. Tim Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys. "Wir werden in den kommenden Wochen die ersten Ergebnisse unserer MANIFEST-2-Zulassungsstudie vorstellen und freuen uns darauf, kurz darauf auf der ASH-Jahrestagung 2023 detaillierte Ergebnisse zu präsentieren.""Der Aktionär" habe die Aktie auch in der aktuellen Ausgabe 45/2023 noch einmal ausführlich unter die Lupe genommen. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link