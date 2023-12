Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

33,95 EUR -3,41% (18.12.2023, 11:47)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

34,09 EUR +4,09% (18.12.2023, 11:41)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (18.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys präsentiere sich weiterhin enorm stark. Hinter der Aktie von Energiekontor ( ISIN DE0005313506 WKN 531350 ), die sieben Prozent gewinne, präsentiere sich MorphoSys als zweitstärkster Wert des Tages im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Das Papier gewinne auf Xetra im Vergleich zum Freitagsschlusskurs 3,7 Prozent auf 33,95 Euro. Damit notiere die Aktie mehr als doppelt so hoch wie zu ihrem Korrekturtief Mitte November.Und sie notiere auch deutlich über dem Ausgabepreis der neuen Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben würden. Dieser liege bei 30 Euro."Mit der Kapitalerhöhung sichert sich MorphoSys genügend Barmittel über die Pelabresib-Zulassungsentscheidung Mitte 2025 hinaus", habe Analyst James Gordon von JP Morgan kommentiert. Damit löse sich ein massiver Belastungsfaktor in Luft auf. Bei der Emission seien die Bezugsrechte der Aktionäre ausgeschlossen gewesen.Die erste Ernüchterung wegen der Studiendaten sei im November jedoch schnell der Hoffnung gewichen, dass das Mittel dennoch in den USA eine Zulassung erhalten und zum Kassenschlager werden könnte. Untermauert worden sei diese Einschätzung dann von einer positiv aufgenommenen Präsentation auf dem Jahreskongress der US-Hämatologen (ASH-Kongress).Durch die zuletzt starke Entwicklung der Aktie habe sich MorphoSys einen guten Platzierungspreis sichern können und damit die Liquiditätsaustattung deutlich verbessern können. Spannend werde es dann im kommenden Jahr. Dann will Morphosys Mitte des Jahres den Zulassungsantrag für Pelabresib in den USA und der EU einreichen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link