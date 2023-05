Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



15.05.2023



22,40 EUR +5,66% (15.05.2023, 17:35)



DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys sei im Moment nicht aufzuhalten. Seit Anfang April habe der Kurs knapp 50 Prozent zugelegt und damit wichtige charttechnische Hürden gemeistert. Zudem habe das Biotech-Unternehmen mittlerweile das Kursziel des "Aktionär" übertroffen. Könne es in diesem Tempo mit der Aktie weitergehen?Die Kursrally bei MorphoSys dürfte kaum einem deutschen Anleger verborgen bleiben. Allein seit den Q1-Zahlen sei die Aktie von 18 auf 22,40 Euro (Schlusskurs auf Xetra) gestiegen.Offensichtlich würden die Anleger auf Pelabresib, einem in der Entwicklung befindlichen BET-Inhibitor, setzen. Den Wirkstoff habe sich MorphoSys mit der rund 1,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Constellation Pharmaceuticals ins Haus geholt. Man habe dadurch die Abhängigkeit von seinem Blutkrebsmedikament Monjuvi reduzieren wollen, bei dem in diesem Jahr sinkende Umsätze erwartet würden. Die Konkurrenz sei in diesem Bereich stark."Mit Pelabresib haben wir das Potenzial, in naher Zukunft die Standardbehandlung für Patienten mit Myelofibrose zu verbessern, und die Möglichkeit, den Einsatz in andere myeloische Erkrankungen auszuweiten, für die noch neue Therapie-Optionen benötigt werden", so Tim Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys. Die Münchner würden dringend die Zulassung brauchen, um in die schwarzen Zahlen zurückzukehren und - wichtiger noch - den Kurs am Laufen zu halten.Mittlerweile dürften auch trading-affine Anleger auf den Zug aufgesprungen sein, denn die Aktie habe die wichtige 20-Euro-Hürde überwunden und das Gap bei 20,42 Euro geschlossen. Jetzt sei der Weg frei in den Bereich von 25 Euro.Bei MorphoSys hängt viel vom Erfolg von Pelabresib ab - Sollte der Wirkstoff eine erste Zulassung erhalten, wäre das womöglich ein Befreiungsschlag für die Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)