Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (14.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Biotechunternehmen MorphoSys habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Angesichts des laufenden Übernahmeprozesses durch Novartis seien diese aber nur Nebensache gewesen. Die Aktie nähere sich derweil immer mehr dem von Novartis gebotenen Übernahmepreis von 68,00 Euro je Aktie an. Zuletzt hätten noch knapp zwei Euro gefehlt.Die Zahlen selbst hätten indes keine große Überraschung parat. Hohe Forschungskosten, geringere Finanzerträge und ein Umsatzrückgang hätten unter dem Strich für einen Verlust von knapp 190 Millionen Euro gesorgt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe noch ein Fehlbetrag von 151 Millionen Euro zu Buche gestanden. Der operative Verlust habe bei 252,5 Millionen Euro gelegen, was etwas besser gewesen sei als im Vorfeld von Analysten erwartet. Der Umsatz habe im Jahr 2023 gut 238 Millionen Euro betragen.Im Fokus bei MorphoSys stehe aber die geplante Übernahme durch Novartis. Erste kartellrechtliche Freigaben aus Deutschland und Österreich lägen mittlerweile vor, in den USA stehe die Freigabe noch aus. Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys habe kommentiert: "Jetzt, im Jahr 2024, freuen wir uns, dass Novartis sich der Zukunft unserer vielversprechenden Pipeline verpflichtet hat. Mit seinen finanziellen Ressourcen, zusätzlicher wissenschaftlicher Expertise und der globalen Präsenz kann Novartis dazu beitragen, das Potenzial von Pelabresib weltweit schneller umzusetzen. Der Übernahmeprozess schreitet stetig voran und wir erwarten, dass die geplante Transaktion in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden kann.""Der Aktionär" geht davon aus, dass die Schwelle erreicht werden wird. Für Anleger würde dies ein Restpotenzial von knapp zwei Euro auf den aktuellen Kurs von MorphoSys bedeuten. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link