MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach wie vor zu kaufen.Eine kürzlich veröffentlichte Studie habe die Wirksamkeit einer Krebstherapie von MorphoSys, bestehend aus Monjuvi (Tafasitamab-cxix) plus Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Monjuvi, bei erwachsenen Patienten unter bestimmten Bedingungen gezeigt. Diese Nachricht beflügele seit dem Wochenauftakt den Aktienkurs. Aus charttechnischer Sicht würden nun diese Widerstände in den Fokus rücken.Die MorphoSys-Aktie habe auch am Dienstag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Zum Xetra-Handelsschluss habe ein Plus von gut einem Prozent auf 18,95 Euro zu Buche gestanden. Damit nähere sich das Papier in großen Schritten dem Jahreshoch bei 19,77 Euro. Gelinge ein Sprung über diese Hürde, liefere die Aktie ein Kaufsignal. Im Anschluss rücke die 20-Euro-Marke in den Fokus.In den vergangenen zwei Wochen habe die Aktie sowohl die 50-Tage-Linie bei 16,54 Euro als auch den GD200 bei 17,95 Euro durchbrochen und damit bereits erste Kaufsignale generiert. Ein Ausbruch über die 20-Euro-Hürde würde diese bestätigen.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt die Aktie ein Kauf, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Kursziel: 22 Euro. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link