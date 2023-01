Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (13.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys ziehe auch zum Wochenschluss weiter kräftig an. Gegen Mittag gehe es 4,4 Prozent nach oben auf 15,94 Euro. Damit nähere sich die Aktie wieder dem Dezemberhoch bei 16,80 Euro an. Zuletzt habe es gute News zum Hoffnungsträger Pelabresib bei Myelofibrose gegeben. Bei dem Papier seien zudem wohl einige Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt worden.Das Biotechnologieunternehmen habe Zwischenergebnisse zum aktuell wichtigsten Hoffnungsträger Pelabresib bei Myelofibrose vorgestellt. Der seltene Knochenmarkkrebs sei schwer behandelbar. Ein Durchbruch bei auf diesem Gebiet wäre daher auch wirtschaftlich ein Erfolg.Auf eine Zulassung hoffe MorphoSys bisherigen Angaben zufolge 2025. Es wäre dann das zweite eigene Medikament des früheren Auftragsherstellers.MorphoSys schreibe wegen seiner kostspieligen Forschung aktuell rote Zahlen und stehe deshalb unter Erfolgsdruck. Forschungsflops bei Partnerunternehmen hätten im vergangenen Jahr bereits die Hoffnung auf ergänzende, üppige Lizenzeinnahmen zunichtegemacht. Zudem kämpfe das aktuell wichtigste Medikament Monjuvi mit zunehmender Konkurrenz, mehrfach hätten die Prognosen für das Mittel gesenkt werden müssen.In diesem Jahr rechne MorphoSys für Monjuvi nur bestenfalls mit einem kleinen Umsatzplus. Einige Analysten hätten daher wegen der schwachen Pipeline für 2023 die Aussichten des Unternehmens in diesem Jahr äußerst kritisch gesehen. Und auch mittelfristig hänge für das Biotechunternehmen viel vom etwaigen Durchbruch mit Pelabresib ab.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 11,50 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 13.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link