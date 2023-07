Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (17.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys könne zum Wochenstart kräftig zulegen. Auf Xetra gewinne das Papier 4,7 Prozent auf 28,60 Euro. Damit sei MorphoSys derzeit der mit Abstand beste Wert des Tages im SDAX. Die Aktie profitiere dabei von einer Aufstufung durch Deutsche Bank Research. Die Analysten hätten sich von ihrer extrem negativen Haltung verabschiedet.Deutsche Bank Research habe MorphoSys von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 25 Euro angehoben. Das Thema Myelofibrosis werde für die europäische Pharmabranche immer spannender, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verweise auf Deals von GSK und Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), die auf diese bösartige Knochenmarkserkrankung abzielen würden, für die er ein Marktvolumen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar sehe. Bei MorphoSys würden im vierten Quartal Studiendaten entscheidend für Pelabresib. Papadakis habe im Vorfeld seine Schätzungen angehoben und an seine Empfehlung für SOBI erinnert.Eine noch deutlichere Kehrtwende habe vor Kurzem J.P. Morgan vollzogen. J.P. Morgan-Analyst James Gordon habe die Aktie von MorphoSys gleich zum zwei Stufen von "underweight" auf "overweight" hochgestuft. Zudem sei das Kursziel auf 36 Euro verdreifacht worden. Bislang habe der J.P. Morgan-Analyst ein Kursziel von 12 Euro bei der Aktie von MorphoSys gesehen.Mit dem heutigen Kursanstieg nähere sich das Papier wieder dem Junihoch bei 30,00 Euro. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie von MorphoSys bedeuten. "Der Aktionär" habe das Papier Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen, was ein Kursplus von 90 Prozent bedeute. Auch der im Mai empfohlene Turbo-Call (WKN HG3DFK) auf MorphoSys liege mittlerweile schon kräftig in Front. Seit der Empfehlung des "Aktionär" notiere der Call nun 52 Prozent im Plus. Sowohl für die Aktie als auch für den Call gilt: Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 17.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link