Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (14.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktien von MorphoSys und Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311) würden am frühen Montagmorgen deutlich einbrechen. Der Grund: Die heiß ersehnten Daten zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab hätten die gesteckten Ziele nicht erreicht. Eine Behandlung mit Gantenerumab habe bei den betroffenen Patienten nicht zu einer Verlangsamung des klinischen Verfalls geführt.Die Studien hätten ihren primären Endpunkt, die Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs, nicht erreicht. Der Abbau von Beta-Amyloid, dem Protein, das sich zu Plaques im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit ablagere, sei geringer als erwartet gewesen. Gantenerumab sei gut vertragen worden, einschließlich der subkutanen Verabreichung. Gantenerumab sei ein vollständig humaner monoklonaler IgG1-Antikörper, den MorphoSys in Zusammenarbeit mit Roche erforscht habe.Am Markt habe sich nun zunächst große Enttäuschung breit gemacht. Roche verliere auf der Handelsplattform Lang & Schwarz fast zehn Prozent, MorphoSys sogar mehr als 17 Prozent. Auch wenn Analysten immer wieder betont hätten, dass sie die Erfolgschancen dieser Studie für sehr gering halten würden, habe sich zuletzt etwas Hoffnung am Markt breitgemacht. Denn die Wettbewerber Biogen/Eisai hätten kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals positive Ergebnisse und damit einen Durchbruch erzielt."Wir sind über diese Ergebnisse enttäuscht, da jeden Tag Millionen von Menschen von Alzheimer betroffen sind", habe Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys gesagt. "Wir sind unserem langjährigen Partner Roche sehr dankbar für die Arbeit am GRADUATE-Programm und den Einsatz für die Betroffenen."Die Aktien beider Unternehmen hätten nun einen deutlichen Dämpfer erlitten. Allerdings sei das Programm nach Rückschlägen in der Vergangenheit bereits ein klarer Wackelkandidat gewesen. Aus langfristiger Sicht bietet der Rücksetzer gute Kaufchancen, kurzfristig könnte es jedoch zu einer Übertreibung nach unten kommen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: