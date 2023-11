Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

21,41 EUR +1,61% (30.11.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

21,40 EUR +7,00% (30.11.2023, 10:06)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (30.11.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit großer Spannung waren die Studiendaten von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) zum Hoffnungsträger Pelabresib bei Myelofibrose, eine schwer zu behandelnde Blutkrebsform, erwartet worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuerst die gute Nachricht: Das Mittel habe zwar den primären Endpunkt erreicht, also eine starke Verringerung des Milzvolumens. Bei einem wichtigen sekundären Endpunkt zur Beurteilung der Symptomreduzierung habe das Mittel jedoch statistische Signifikanz vermissen lassen. Daher hätten Anleger die Nachricht mit Verkäufen quittiert.Analysten seien sich uneins, was die Aktie von MorphoSys angehe. Goldman Sachs habe das Kursziel von 33,50 auf 17,50 Euro gesenkt, das Analysehause Kempen das Kursziel sogar auf 10,00 Euro halbiert, die UBS hingegen habe ihr Kursziel von 47 Euro bestätigt. MorphoSys selbst sei optimistisch, was die Zulassung von Pelabresib betreffe: "Wichtig ist, dass wir bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten in der Studie eine signifikante Verbesserung der Symptome feststellen konnten", so CEO Jean-Paul Kress.Patienten der mittleren Risikogruppe, für die diese Aussage zutreffe, würden mehr als 90 Prozent der insgesamt 430 Studienteilnehmer ausmachen. Die Analysten von JP Morgan sähen daher immer noch eine Chance, dass das Mittel zumindest für diese Patientengruppe zugelassen werde. Das würde immer noch Milliardenumsätze ermöglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: