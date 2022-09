Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

22,23 EUR +20,16% (28.09.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

22,50 EUR +1,08% (29.09.2022, 09:00)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (29.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Biotechunternehmen MorphoSys habe neue Langzeitdaten der so genannten L-MIND-Studie vorgelegt. Diese hätten auf ein dauerhaftes Ansprechen auf die Behandlung mit Monjuvi bei Patienten mit R/R DLBCL hingedeutet, habe das Unternehmen am späten Mittwochabend mitgeteilt. Die Aktie habe nachbörslich zugelegt. Bereits zuvor habe der TecDAX-Titel nach starken Alzheimerdaten von Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617) kräftig zulegen können.Die Ergebnisse, einschließlich der Daten von Patienten, die mit der zielgerichteten Immuntherapie über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren behandelt worden seien, würden auf der zehnten Jahrestagung der Society of Hematologic Oncology (SOHO 2022) vorgestellt.An der Börse seien die Neuigkeiten gut angekommen. Die MorphoSys-Aktie habe an der Nasdaq im nachbörslichen Handel um knapp drei Prozent zugelegt.Bis zum Xetra-Schluss habe die MorphoSys-Aktie bereits mehr als 20 Prozent gewonnen. Der Grund: Der US-Konzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526) hätten mit ihren Forschungen an einem neuen Alzheimer-Medikament einen wichtigen Meilenstein in der Behandlung der Krankheit erreicht: Studiendaten zufolge könnte das noch nicht zugelassene Präparat das Fortschreiten der Erkrankung abbremsen. Wie die Firmen mitgeteilt hätten, habe der Antikörper Lecanemab bei Patienten in einem frühen Stadium den Abbau der geistigen Fähigkeiten um 27 Prozent verlangsamt. Experten hätten die vorgestellten Ergebnisse insgesamt positiv beurteilt, und an der Börse hätten die Nachrichten am Mittwoch für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Die Unternehmen würden nun bereits den Zulassungsantrag planen.Die zuletzt stark gebeutelte MorphoSys-Aktie befinde sich attraktivem Niveau. Mutige Anleger können bei Schwäche eine Position eingehen und auf weiter steigende Notierungen in den kommenden Wochen spekulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: