Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 65,00 Buy Berenberg Bank Xian Deng 08.08.2022 32,50 Neutral J.P. Morgan James Gordon 14.11.2022 30,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 24.08.2022 24,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 04.08.2022 18,00 Sell Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 24.10.2022 - Kaufen EQUI.TS GmbH T. Schießle, D. Großjohann 07.10.2022

Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,875 EUR -28,96% (14.11.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,795 EUR -29,21% (14.11.2022, 17:44)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (15.11.2022/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der vollständigen Quartalszahlen zu? 65,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG legt am 16. November die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2022 vor.Am 24. Oktober hat das Biotech-Unternehmen vorläufigen Monjuvi-Umsatz für das dritte Quartal 2022 bekannt gegeben und die Finanzprognose für 2022 aktualisiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Oktober zu entnehmen ist, habe MorphoSys die Prognosespanne für den Nettoumsatz seines wichtigen Blutkrebsmedikaments Monjuvi in den USA an das untere Ende gesenkt und dies mit höherem Wettbewerbsdruck begründet. Statt eines Netto-Produktumsatzes von 90 bis 110 Millionen US-Dollar für 2022 rechne MorphoSys nur noch mit rund 90 Millionen Dollar.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den TecDAX -Titel auf "neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche , Lizenzpartner des deutschen Antikörperspezialisten, habe in seinem Alzheimer-Programm mit dem Kandidaten Gantenerumab die gesteckten Ziele verfehlt. Analyst James Gordon habe in einer ersten Reaktion am Montag, dem 14. November, mit deutlicher Kursschwäche gerechnet - gerade nach der positiven Wertung der jüngsten Daten von Biogen zu dessen Alzheimer-Mittel Lecanemab. James Gordon sehe zunächst kaum Kurstreiber.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die MorphoSys-Aktie ist Deutsche Bank Research-Analyst, Emmanuel Papadakis, mit einem Kursziel von 18 Euro. Die Einstufung wurde nach Eckdaten zu dritten Quartal von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 18 Euro gesenkt. Einmal mehr habe der Biotech-Konzern Negatives zu berichten gehabt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am 24. Oktober vorliegenden Studie. Im Grunde habe das Unternehmen die Prognosen für das Krebsmedikament Monjuvi nur leicht gesenkt und die Probleme des Unternehmens würden von den Investoren gut verstanden, allerdings gebe es aktuell keinen Grund vor den 2024 erwarteten Daten zur MANIFEST-Studie zum Wirkstoff Pelabresib gegen Myelofibrose in die Aktien involviert zu sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?Börsenplätze MorphoSys-Aktie: