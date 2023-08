Kursziel

MorphoSys-Aktie Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 47,00 EUR Buy UBS Xian Deng 28.07.2023 36,00 EUR Overweight JP Morgan James Gordon 16.06.2023 26,50 EUR Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 10.05.2023 25,00 EUR Hold Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 17.07.2023 17,00 USD Overweight Wells Fargo Advisors Derek Archila 16.06.2023 12,50 EUR Sell Goldman Sachs Rajan Sharma 20.07.2023

Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,30 EUR -2,33% (07.08.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,03 EUR -3,36% (07.08.2023, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (08.08.2023/ac/a/t)







Planegg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,00 oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG wird am 9. August die Zahlen für das 2. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die von AbbVie mit dem Quartalsbericht vorgelegten Eckdaten aus der Myelofibrose-Studie mit Navitoclax ließen für den MorphoSys-Hoffnungsträger Pelabresib eher positive Rückschlüsse zu, habe Analystin Xian Deng in ihrer Reaktion am 28. Juli geschrieben. Denn entscheidend im Rennen zwischen den beiden Testkandidaten sei der sekundäre Endpunkt. Denn sollten beide Mittel dieses zweitrangige Ziel verfehlen, dürfte die US-Zulassungsbehörde in dieser seltenen Krebserkrankung ohne Behandlungsalternativen wohl nicht weiter beide Endpunkte verlangen.Der größte Pessimist bleibt der Goldman Sachs-Experte, Rajan Sharma, mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten "sell"-Votum 12,50 Euro lautet. Die Berichtssaison der europäischen Biotech-Branche beginne in der kommenden Woche mit Idorsia, habe Sharma in einer am 20. Juli vorliegenden Studie geschrieben. Bei MorphoSys liege der Fokus wohl weiterhin auf den Studiendaten zum Krebsmittel Pelabresib, die im 4. Quartal erwartet würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?