MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (27.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Über 100 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn. Damit stehe die MorphoSys-Aktie im laufenden Jahr sowohl an der TecDAX- als auch der SDAX-Spitze. Der Aufwärtstrend sei weiter intakt, auch wenn die Aktie knapp unter der 30-Euro-Marke in den Konsolidierungsmodus übergegangen sei. Bei der UBS sehe man steigendes Interesse und setze auf eine Fortsetzung der Rally.Die Schweizer Großbank habe die Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Bei ihrer Ersteinschätzung der Aktie Ende Mai hätten sich vor allem Biotech-Investoren aus den USA für diese interessiert, so Analystin Xian Deng. Angesichts der Kursverdoppelung seit Jahresanfang finde MorphoSys aber zunehmend bei einem breiteren Anlegerkreis Aufmerksamkeit. Ihre positive Sicht auf den Anti-Krebswirkstoff Pelabresib sei hier auf wenig Widerspruch gestoßen.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls zuversichtlich und halte an seinem Fazit fest. Wenn die Studiendaten zu Pelabresib zum Jahresende wirklich überzeugen würden, dürfte sich der Biotech-Titel weiter verteuern. Im Erfolgsfall habe das Medikament Blockbuster-Potenzial. Diese Aussichten dürfte die MorphoSys-Aktie in den kommenden Wochen weiter antreiben - inklusive aller gesunden Rücksetzer. Mit dem nachaltigen Sprung über die 30-Euro-Marke würde das passende technische Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: