Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,02 EUR -1,89% (26.06.2023, 15:03)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,03 EUR -1,49% (26.06.2023, 14:40)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (26.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.108 Prozent Kursplus seit Jahresanfang. Mit dieser starken Performance stehe die Morphosys-Aktie 2023 sowohl an der TecDAX- als auch der SDAX-Spitze. Der Aufwärtstrend bleibe intakt, die 30-Euro-Marke sei weiterhin zum Greifen nahe. Trotz dieser guten Ausgangslage spalte der Biotech-Titel die Analysten.Die eine Hälfte sage "kaufen", die andere "verkaufen". So würden die von Bloomberg befragten Analysten die Morphosys-Aktie aktuell einstufen. Eine besonders starke Diskrepanz bestehe bei den Kurszielen.Die sonst so bullishe Investmentbank Goldman Sachs rechne damit, dass sich die Morphosys-Aktie innerhalb der nächsten zwölf Monate im Wert mehr als halbieren werde. Das Kursziel liege bei 12,50 Euro, das Rating laute "Sell".DER AKTIONÄR habe die Aktie Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". Wenn die Studiendaten zu Pelabresib zum Jahresende überzeugen würden, dürfte sich die MorphoSys-Aktie weiter verteuern. Im Erfolgsfall habe das Medikament Blockbuster-Potenzial. Die Aktie notiere zudem nur knapp über Cash. AKTIONÄR-Kursziel: 45,00 Euro, Stopp: 16,90 Euro. (Analyse vom 26.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link