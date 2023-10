Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (18.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Morgan Stanley sähen zwar auf den ersten Blick durchaus positiv aus - sowohl die Einnahmen als auch der Gewinn hätten über den Markterwartungen gelegen. Doch zwei wichtige Sparten hätten die Prognosen verfehlt. Und auch der Ausblick sei bestenfalls durchwachsen. Die Aktie verliere im frühen US-Handel deutlich.Morgan Stanley habe im Berichtszeitraum 1,38 Dollar je Aktie (2,41 Milliarden Dollar) verdient und damit rund 9 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Doch Analysten hätten mit weniger gerechnet. Die Experten seien im Konsens lediglich von 1,28 Dollar ausgegangen.Die Erträge hätten mit 13,27 Milliarden Dollar 2 Prozent über dem Vorjahreswert und zudem über den Prognosen der Analysten gelegen. Die Experten hätten im Schnitt mit Einnahmen von 13,23 Milliarden Dollar gerechnet.Das Problem: Die wichtige Vermögensverwaltungssparte der Bank habe jedoch 6,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet und damit um mehr als 200 Millionen Dollar unter den Markterwartungen gelegen, da die Personalkosten in dieser Sparte gestiegen seien. Auch das Investmentbanking habe mit 938 Millionen Dollar Umsatz die Schätzung von 1,11 Milliarden Dollar aufgrund von fehlenden M&A-Aktivitäten und Börsengängen verfehlt.Klar, die wichtigste Sparte (Vermögensverwaltung) habe enttäuscht und damit in Verbindung mit dem eher mauen Ausblick zu dem heutigen satten Kursrückgang von rund 6 Prozent - im frühen US-Handel - geführt. Damit trübe sich auch das charttechnische Bild ein.Die Aktie ist daher nur noch eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu Morgan Stanley in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2023)