Die deutsche Regierungskoalition habe einen Entschließungsentwurf vorgelegt, der den öffentlichen und privaten Sektor verpflichte, den Stromverbrauch bis 2030 um 26,5% zu senken. Zwischen 2008 und 2020 habe Deutschland seinen Verbrauch um 6% gesenkt.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) erkläre, dass ein russisches Gericht, das die Beschränkungen für seine Vermögenswerte teilweise aufgehoben habe, den geplanten Verkauf des Werks in Kaluga noch nicht abgeschlossen habe. Eine Klage der GAZ-Gruppe, die von Volkswagen 15,6 Mrd. Rubel Schadenersatz für die Kündigung eines Montagevertrags fordere, halte sich weiterhin im Hintergrund. Die VW-Aktie gewinne derzeit fast 0,5% an Wert.



Die Aktien von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) würden heute zulegen, nachdem die einzige negative Empfehlung der Investmentbanken für das Unternehmen weggefallen sei. Morgan Stanley habe seinen negativen Ausblick zurückgenommen und die Aktien des Unternehmens mit "equal-weight" eingestuft. Das Kursziel sei auf 22 Euro je Aktie festgesetzt worden, 13% höher als der Aktienkurs am Ende der gestrigen Sitzung. Die Evotec-Aktie gewinne derzeit fast 3,5% an Wert.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden heute höher notieren und seien über den Widerstand der letzten lokalen Höchststände (15.700 Punkte) ausgebrochen. (04.04.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag herrscht an den europäischen Märkten eine relativ positive Stimmung bei den meisten Benchmarks, so die Experten von XTB.Die Banken- und Automobilsektoren würden sich sehr gut entwickeln. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute in erster Linie auf die US-Auftragszahlen für langlebige Güter. Nicht minder wichtig würden die Aussagen mehrerer Zentralbanker sein.Die Stimmung in Europa sei im Laufe des Dienstagshandels relativ positiv. Die Werte der einzelnen Unternehmen würden größtenteils zulegen. Die europäischen Automobilunternehmen und Banken seien heute sehr gut im Geschäft.