Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach J.P. Morgan lege nun auch Konkurrent Morgan Stanley unerfreuliche Zahlen vor. Das US-Geldhaus sei im zweiten Quartal sowohl bei den Erträgen als auch beim Gewinn unter den Markterwartungen geblieben. Vor allem das Investmentbanking habe einen starken Rückgang verzeichnet. Zudem hätten die Bank einen dreistelligen Millionen-Betrag aus juristischen Gründen zur Seite legen müssen.Konkret habe Morgan Stanley in den Monaten April, Mai und Juni 1,44 Dollar je Aktie (entspricht 2,4 Milliarden Dollar) und damit 30 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verdient. Analysten hätten hingegen mit 1,56 Dollar je Aktie gerechnet.Das gleiche unerfreuliche Bild bei den Umsätzen: Während die amerikanische Investmentbank Einnahmen in Höhe von 13,1 Milliarden Dollar ausgewiesen habe, hätten die Experten diese Kennziffer im Vorfeld mit 13,3 Milliarden Dollar taxiert.Zwar habe der rege Betrieb an den Börsen, wo viele Anleger angesichts von Inflations- und Rezessionsängsten ihre Portfolios angepasst hätten, den Handel mit Aktien und Anleihen florieren lassen. Doch die Einnahmen im Investmentbanking - hierzu würden Gebühren für die Betreuung von Börsengängen und Fusionen zählen - seien um 55 Prozent eingebrochen. Auch die Vermögensverwaltung habe geschwächelt. Zudem habe Morgan Stanley eine Rückstellung von 200 Millionen Dollar aufgrund eines Ermittlungsverfahrens von US-Aufsichtsbehörden wegen unerlaubter Händler-Chats gebildet.Morgan Stanley habe genauso wenig wie J.P. Morgan geliefert. Das dürfte den Kurs des US-Finanztitels vorerst belasten. Ein Neueinstieg sei daher, auch mit Blick auf das angeschlagene Chartbild, nicht angesagt. Wer bereits dabei ist, sollte unbedingt den Stoppkurs bei 62,00 Euro im Auge behalten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Morgan Stanley-Aktie. (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)