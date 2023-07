Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

80,00 EUR +2,22% (03.07.2023, 17:18)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

87,31 USD +2,24% (03.07.2023, 17:22)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Der Finanztitel habe sich in den vergangenen drei Monaten per saldo seitwärts bewegt. Mit Blick gen Norden sei der Bereich in mehreren Anläufen zwischen 90 und 92 Dollar nicht nachhaltig überwunden worden - in der Folge sei es dann stets abwärts gegangen. Die jüngsten News könnten die Morgan Stanley-Aktie jedoch mittelfristig deutlich nach oben schieben.Zum einen wolle die amerikanische Investmentbank die Quartals-Dividende ab dem Q3/2023 von 77,5 US-Cent auf 85 US-Cent erhöhen, wie jüngst berichtet worden sei. Zum anderen sollten ab dem dritten Jahresviertel eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mrd. Dollar zurückgekauft werden. Das Programm habe keine Laufzeitbegrenzung.Vor allem die Rückkäufe sollten der Aktie neuen Schwung verleihen. Der Erwerb von Aktien in der genannten Höhe bedeute, dass ein Siebtel - die aktuelle Marktkapitalisierung betrage rund 140 Mrd. Euro - aller ausstehenden Aktien eingezogen würden. Dadurch dürfte sich der Gewinn je Aktie perspektivisch um rund 14 Prozent erhöhen.DER AKTIONÄR sei weiterhin zuversichtlich für seine laufende Empfehlung gestimmt. Neben den genannten fundamentalen Gründen dürfte die Morgan Stanley-Aktie mit dem Überwinden des GD200 (aktuell: 87,76 Dollar) und dem nachhaltigen Sprung über die wichtige 90-Dollar-Marke weitere Käufer anlocken.Kurzum: Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Seit der Kaufempfehlung (Ausgabe 18/2020) lägen AKTIONÄR-Leser mit rund 150 Prozent vorn. Das Kursziel laute 100 Euro. (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link