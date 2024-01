Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

77,85 EUR -1,52% (17.01.2024, 15:32)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

85,97 USD -4,16% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Gerard Cassidy, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht das Kursziel für die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) auf 91 USD.Der Gewinn je Aktie von Morgan Stanley im vierten Quartal von 1,15 USD ohne Berücksichtigung von Sonderposten habe die Schätzungen übertroffen, da der Nettozinsertrag besser und der effektive Steuersatz niedriger als erwartet ausgefallen sei, so Gerard Cassidy in einer Research Note.Morgan Stanley dürfte im kommenden Jahr von stärkeren Marktbedingungen für das Investmentbanking profitieren - vorausgesetzt, die Federal Reserve sei mit der Anhebung des Leitzinses fertig, füge RBC hinzu und stelle fest, dass der neu ernannte CEO Ted Pick ebenfalls gut qualifiziert sei, auch wenn das Unternehmen in Bezug auf den neuen Übergang noch vorsichtig sei.Gerard Cassidy, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die Aktie von Morgan Stanley weiterhin mit "sector-perform" und erhöht das Kursziel von 85 auf 91 USD. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie: