Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

89,30 EUR +5,61% (17.01.2023, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

95,50 USD +4,19% (17.01.2023, 15:43)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley halte die Anleger mit ihrem aktuellen Zahlenwerk bei Laune. Das Geldhaus habe im vierten Quartal sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Marktprognosen schlagen können. Vor allem ein starkes Ergebnis in der Handelssparte habe den Amerikanern geholfen. Folgerichtig zeige sich die Morgan Stanley-Aktie im vorbörslichen US-Handel fest.Das Finanzinstitut habe im Berichtszeitraum 1,31 Dollar je Aktie (2,1 Mrd. Dollar) verdient und damit rund 35 Prozent weniger als im Vorjahr, als 2,01 Dollar zu Buche gestanden hätten. Doch Analysten hätten mit weniger gerechnet. Die Experten seien im Konsens lediglich von 1,19 Dollar ausgegangen.Auch die Erträge seien auf Jahressicht rückläufig gewesen. Die Einnahmen von 12,75 Mrd. Dollar seien etwa zwölf Prozent weniger gewesen als die ausgewiesenen 14,5 Mrd. in Q4 2021. Doch auch hier seien die Prognosen getoppt worden - der Konsensschätzungen hätten lediglich 12,65 Mrd. Dollar vorgesehen. Während die Erträge aus dem Investmentbanking um 49 Prozent auf 1,25 Mrd. Dollar zurückgegangen seien, sei das Handelsgeschäft mit einem Plus in Höhe von 26 Prozent auf rund drei Mrd. Dollar ein Lichtblick gewesen.Die US-Bank habe ordentliche Kennziffern geliefert. Auch das Chartbild sehe positiv aus.Investierte Anleger bleiben bei der Morgan Stanley-Aktie weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link