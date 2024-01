NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

85,97 USD -4,16% (16.01.2024)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von Keefe Bruyette & Woods:Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) von "outperform" auf "market perform" herab und senken das Kursziel von 102 USD auf 91 USD.Das Unternehmen habe ein solides Quartal verzeichnet, aber der Bereich Wealth Management befinde sich in einer Übergangsphase, da die Kunden aus dem Einlagengeschäft abwandern würden. Es werde wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis sich dies in einem potenziellen Wachstum des verwalteten Aktienvermögens niederschlage. Infolgedessen gebe es für die Aktie in nächster Zeit weniger Katalysatoren, bis die Margen von 30% und ein ROTCE von 20% fest im Blick seien.Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods stufen die Morgan Stanley-Aktie von "outperform" auf "market perform" herunter. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:78,60 EUR -0,57% (17.01.2024, 11:15)