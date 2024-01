NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

85,97 USD -4,16% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Empfehlung von Evercore ISI für die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) lautet weiterhin "outperform".Obwohl die Ergebnisse für das vierte Quartal "gut genug bekannt" und nicht allzu einzigartig für Morgan Stanley seien, seien sie "nichts Besonderes", so Evercore. Während der Dialog über die kurzfristigen NII- und Wealth-Management-Margen ein Flop sei und die Bedeutung dieser hohen zusätzlichen Margeneinnahmen unterstreiche, habe sich keines der unternehmensweiten Ziele geändert, merke Evercore an, die der Meinung sei, dass bessere Investmentbanking-, Wealth- und Asset-Management-Gebühren und ein höheres Kundenengagement alle dazu beitragen würden, dass Morgan Stanley eine stabile und langfristige Wachstumsstory bleibe.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Morgan Stanley-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel sei von 99 auf 97 USD gekürzt worden. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:77,85 EUR -1,52% (17.01.2024, 15:32)