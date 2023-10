Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

70,65 EUR -6,95% (18.10.2023, 20:49)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

74,66 USD -7,06% (18.10.2023, 20:35)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Geringere Einnahmen der Investmentbank und hohe Personalkosten hätten der US-Investmentbank Morgan Stanley im abgelaufenen Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Im dritten Quartal habe das Institut 2,4 Milliarden Dollar und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor verdient. Die Aktie habe zwischenzeitlich ein Minus von acht Prozent verzeichnet.Zwar habe die Bank ihre Erträge im dritten Quartal insgesamt um zwei Prozent auf knapp 13,3 Milliarden Dollar gesteigert. Doch im Detail sei die Entwicklung stark auseinandergegangen. In der Investmentbank seien die Erträge um mehr als ein Viertel eingebrochen. In der Beratung von Unternehmen, etwa zu Börsengängen und Fusionen, seien die Erträge sogar um ein Drittel zurückgegangen.Dass die Einnahmen insgesamt überhaupt gestiegen seien, habe Morgan Stanley vor allem der Vermögensverwaltung verdankt. Analysten hätten sich von diesem Geschäftsbereich allerdings noch mehr erwartet.Die Personalkosten seien um etwa sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar gestiegen, was die höheren Einnahmen mehr als aufgezehrt habe. Zudem habe die Bank mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt.Die schwächer als erwarteten Quartalszahlen hätten dafür gesorgt, dass der Bank-Titel seinen schlechtesten Handelstag seit 2020 habe hinnehmen müssen. Das Chartbild habe sich dadurch deutlich eingetrübt, weshalb Anleger entsprechend vorerst bei der Aktie von Morgan Stanley sein sollten."Der Aktionär" rät bestehende Positionen zu halten, aber den Stopp bei 60,00 Euro zu beachten, so Michael Diertl. (Analyse vom 18.10.2023)Mit Material von dpa-AFX