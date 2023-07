Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag öffne die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre Bücher. Die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres könnten einen Indikator für die Gewinnentwicklung der Unternehmen in den USA darstellen. Zumindest aus statistischer Sicht stünden die Chancen gut, dass die Zahlen von Morgan Stanley positiv überraschen würden.Die Bloomberg-Analysten würden im Schnitt einen Gewinn pro Aktie von 1,19 Dollar erwarten. Mit den letzten zehn Quartalsberichten habe Morgan Stanley beeindruckende neun Mal die Einschätzung der Analysten übertreffen können. Lediglich im Q2/22 sei der Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen ausgefallen.Ähnlich verhalte es sich beim Umsatz. Hier habe Morgan Stanley die Experten in acht der letzten zehn Fälle positiv überrascht. Die Erwartung für das zweite Quartal liege bei 13,05 Milliarden Dollar.Seit der Kaufempfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 18/20 liegt Morgan Stanley rund 145 Prozent vorne und bleibt ein Basisinvestment im Bankensektor, so Michael Diertl. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link