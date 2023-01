Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

86,80 EUR -1,11% (25.01.2023, 13:28)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

95,51 USD -1,67% (24.01.2023, 22:02)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley habe mit seinen Zahlen zum Schlussquartal überzeugt. Zwar sei der Gewinn eingebrochen, habe die Markterwartungen jedoch schlagen können. Setze man den Konkurrenten Goldman Sachs in direkten Vergleich, habe Morgan Stanley besser abgeschnitten.Die Investment-Banking-Gebühren von Morgan Stanley seien angesichts eines Mangels an Fusionen und neuen Börsennotierungen um fast 50% gesunken. Dank sehr guter Einnahmen in der Vermögensverwaltung hätten die Rückgänge allerdings teilweise ausgeglichen werden können. Dadurch habe Morgan Stanley im vierten Quartal einen Nettogewinn von 2,2 Mrd. USD verbuchen können, was über den Schätzungen der Analysten gelegen habe.Konkurrent Goldman Sachs sei dagegen schlechter dagestanden: Er sei mit einem Gewinn von 1,3 Mrd. USD hinter den Prognosen zurückgeblieben. Ein Grund für das besser Abschneiden Morgan Stanleys sei, dass Goldman Sachs nach wie vor stark auf Deals und Handel angewiesen sei, um Gewinne zu erzielen. Zudem sei der Einstieg ins Geschäft mit Konsumentenkrediten bisher verlustreich gewesen. Morgan Stanley habe dagegen seit der Finanzkrise stärker auf die Vermögensverwaltung gesetzt und in den vergangenen Jahren kräftig zugekauft, auch im Brokersegment.Anleger hätten auf die Zahlen von Morgan Stanley positiv reagiert, mittlerweile habe sich das Chartbild leicht eingetrübt. Ein Neuanstieg dränge sich nicht auf. bereits Investierte könnten aber dabeibleiben. "Der Aktionär" sehe das Kursziel bei 100 Euro, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link