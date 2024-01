NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

85,97 USD -4,16% (16.01.2024)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von J.P. Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Richard Ramsden, Analyst von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS).Die Ergebnisse für das vierte Quartal scheinen etwas besser zu sein, wobei bessere Kapitalflüsse in der globalen Vermögensverwaltung, ein höherer Nettozinsertrag und IBanking-Aktivitäten die wichtigsten Faktoren gewesen seien, so der Analyst. Während die mittelfristige Prognose für die Vorsteuermarge im Wealth Management im mittleren Zwanzigerbereich hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben sei, was zu einem Ausverkauf der Aktie geführt habe, würden der Börse einige Gründe fehlen, um nach den Ergebnissen positiv gestimmt zu sein, darunter eine stärkere Prognose für das Nettozinsergebnis, robuste Trends bei den gebührenbasierten Zahlungsströmen und starke Trends im Investment Banking.Richard Ramsden, Analyst von Goldman Sachs, bewertet die Morgan Stanley-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 105,00 auf 104,00 USD reduziert. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:78,60 EUR -0,57% (17.01.2024, 11:15)