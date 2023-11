Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Moody's Investor Service hat am letzten Freitag das Kreditrating für die Vereinigten Staaten herabgestuft, so die Experten von XTB.Die Änderung im US-Kreditrating könnte ernsthafte Konsequenzen für den Schatzanleihenmarkt haben. Ein negativer Ausblick bedeute ein höheres Risiko und erwartete höhere Anleiherenditen, was wiederum bedeute, dass der Preis für bestehende Anleihen falle. Der negative Ausblick von Moody's habe zu sofortiger Kritik von Seiten der Regierung von Präsident Joe Biden geführt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und der stellvertretende Finanzminister, Wally Adeyemo, hätten sich ablehnend gegenüber der Änderung geäußert und die Stärke der amerikanischen Wirtschaft betont. Moody's sei die letzte der drei großen Ratingagenturen, die die höchste Bewertung für die US-Regierung beibehalte. Fitch und S&P hätten ihre Bewertungen bereits früher in diesem Jahr gesenkt. Die Auswirkungen dieser Ausblicksänderung seien bedeutend, besonders zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten mit Herausforderungen wie einem möglichen Regierungsstillstand aufgrund von Streitigkeiten über Ausgabenmaßnahmen konfrontiert seien. Die Herabstufung durch Moody's könnte auch die Haushaltsbedenken verschärfen, obwohl einige Investoren skeptisch bleiben würden.Aktuell würden die Märkte das Szenario, die Inflation auf das Zielniveau zu senken und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden, als das wahrscheinlichste einpreisen. Allerdings würden sich langfristig immer mehr besorgniserregende Faktoren über der US-Wirtschaft sammeln. Das Problem steigender Schulden und höherer Zinsen könnte die US-Wirtschaft in den kommenden Jahren 2024 und 2025 beeinträchtigen. Bisher hätten viele Unternehmen ihre Schulden noch nicht zu höheren Zinssätzen umgeschuldet, was ihnen erlaubt habe, den negativen Auswirkungen der Geldpolitik zu entgehen. Im nächsten Jahr werde der Anteil von Unternehmen mit neuen, höheren Zinssätzen wachsen, was gleichzeitig beginnen werde, die US-Wirtschaft zu beeinflussen. Der führende Indikator der USA bleibe auf einem niedrigen Niveau, das historisch betrachtet jedes Mal auf eine bevorstehende Rezession hingedeutet habe. Die Zeit werde zeigen, ob das Basisszenario ohne Rezession, der "goldene Pfad", dieses Mal erreichbar sein werde. (Quelle: xStation5 von XTB) (13.11.2023/ac/a/m)