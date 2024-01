So könnten Programme wie ChatGPT oder Bard sowohl strukturierte Daten in Form von Tabellen, aber auch unstrukturierte Daten wie aus Texten, E-Mails oder gar gesprochener Sprache auswertbar machen und umgekehrt die Ergebnisse von Datenanalyse in Texten oder Bildern und Grafiken ausspucken. Bislang seien dafür zahlreiche Zwischenschritte und Eingriffe von Menschenhand nötig. Mit dem Einsatz von KI würden sich die Arbeitsabläufe vereinfachen und die Produktivität steigern lassen.



Zudem entfalle bei Banken im Schnitt die Hälfte der Kosten auf die Gehälter. Durch eine Automatisierung würden sich also Personalkosten sparen lassen, so die Moody's-Analysten. Doch dem Einsatz stünden auch Hürden entgegen. So müssten die Banken strikte Regeln bei der Sicherheit und dem Datenschutz befolgen. Zudem dürften die Entscheidungen der KI nicht bestimmte Kundengruppen unangemessen benachteiligen. Dennoch würden Geldhäuser, die früh mit dem Einsatz von KI experimentieren und erste Erfahrungen sammeln würden, sich einen Vorteil verschaffen können.



Letztendlich würden die Institute aber früher oder später ohnehin nicht um die Einführung von ChatGPT & Co. herumkommen, würden die Branchenkenner von Moody's meinen. Denn die Kostenvorteile durch Effizienzsteigerungen würden die Geldhäuser an die Kunden zu erheblichen Teilen weiterreichen müssen. Der Konkurrenzdruck sei zu groß. Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass Banken durch die Einführung von Geldautomaten oder Online-Banking zwar Kosten gespart hätten, im Schnitt ihre Profitabilität über die Jahrzehnte aber nicht hätten steigern können, würden die Bonitätswächter ausführen. (23.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Gerade bei Banken kann die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Form von Sprachprogrammen wie ChatGPT die Effizienz deutlich steigern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Ratinggesellschaft Moody's, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach eigne sich der Einsatz von KI-Werkzeugen in den Finanzinstituten besonders gut, um über eine bessere Datenanalyse die Kreditvergabe oder Investmententscheidungen zu verbessern.