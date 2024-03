NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

60,45 USD +0,25% (15.03.2024, 21:00)



ISIN Monster Beverage-Aktie:

US61174X1090



WKN Monster Beverage-Aktie:

A14U5Z



Ticker-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MOB



NASDAQ-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MNST



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Beim Kursverlauf der Monster Beverage-Aktie handle es sich um einen absoluten Bilderbuchchart. Der lehrbuchmäßige Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei rund 50 USD habe sich in Kombination mit der seit Ende 2022 ausgeprägten Flaggenkonsolidierung als der erwartete Katalysator erwiesen. Lohn der Mühen sei jetzt der Sprung über das ehemalige Rekordhoch vom Mai 2023 bei 60,47 USD. Per saldo sorge der Vorstoß in "uncharted territory" für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal der diskutierte Ausbruch seitens des MACD bestätigt werde. Zuvor habe der Trendfolger auf seiner Signallinie aufgesetzt, um sofort wieder nach oben abzudrehen. In der Vergangenheit habe dieses Verhaltensmuster oftmals als Steilvorlage in Sachen Fortsetzung der vorangegangenen Aufwärtsbewegung gedient. Das rechnerische Mindestkursziel - abgeleitet aus der oben genannten Flagge - lasse sich auf rund 67 USD taxieren.Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie nicht mehr in die diskutierte Flaggenkonsolidierung (obere Begrenzung akt. bei 57,33 USD) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:55,79 EUR +0,45% (18.03.2024, 08:44)